От саксофона с Моникой до дряхлого старика: Как Билл Клинтон дожил до 80 лет и во что превратился Оглавление Арканзас, саксофон и рукопожатие с Кеннеди Самый молодой губернатор, самый молодой президент Экономический бум и дружба с Ельциным Скандал с Левински: роковое платье, присяга и несостоявшийся импичмент После Белого дома: фонд, книги, Хиллари и Челси Как он выглядит и чем живёт в 80 лет Часто задаваемые вопросы Сколько лет Биллу Клинтону в 2026 году? Почему Клинтону чуть не объявили импичмент? Жив ли Билл Клинтон сейчас? Чем занимается Хиллари Клинтон, жена Билла? 19 августа Биллу Клинтону исполняется 80 лет. Рассказываем о пути от бедного детства в Арканзасе до Белого дома, о скандале с 22-летней стажёркой Левински и жизни сейчас. 18 августа, 22:25 Биллу Клинтону 80 лет — все скандалы и Моника Левински. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Chip Somodevilla, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Билл Клинтон родился 19 августа 1946 года в крошечном Хопе, Арканзас. Вырос в небогатой семье. А стал 42-м президентом Соединённых Штатов. Сегодня ему — 80. За плечами целая жизнь. Как парень из захолустья добрался до Овального кабинета? Давайте по порядку.

Арканзас, саксофон и рукопожатие с Кеннеди

Родной отец Клинтона, Уильям Джефферсон Блайт, был коммивояжёром. Он погиб в автокатастрофе за три месяца до рождения сына. Мать, Вирджиния Кэссиди, оставила мальчика у родителей в Хопе, а сама уехала учиться в Новый Орлеан. Так Билл провёл первые годы жизни у бабушки и деда, Эдит и Элдриджа. Они держали небольшую бакалейную лавку и славились в городке тем, что любой человек, независимо от цвета кожи, мог купить у них товар в долг. Довольно прогрессивно для американской глубинки.

Вирджиния вернулась домой, когда сыну было уже четыре года. Потом вышла замуж за Роджера Клинтона, и Билл взял его фамилию. В 1956 году родился единоутробный брат будущего президента — Роджер. Он впоследствии пытался заниматься музыкой и снимался в кино, арестовывался за пьяную езду.

Юный Билл Клинтон и Джон Кеннеди. Фото © Gettyimages / Arnold Sachs

В школе Клинтон увлёкся музыкой: играл на саксофоне и руководил школьным джаз-бэндом. А в 1962 году, ещё старшеклассником, поехал представлять Арканзас на съезд «Американского легиона». И там пожал руку Джону Кеннеди. Говорят, именно тогда он и понял: политика — это его.

Дальше — Джорджтаунский университет, стипендия Родса для учёбы в Оксфорде, Йельская школа права. В Йеле он встретил Хиллари Родэм. Она станет его женой и соратницей на всю жизнь. Пара поженилась в 1975 году.

Самый молодой губернатор, самый молодой президент

Клинтон стал губернатором Арканзаса в 1978 году. Ему было 32 года. Самый молодой губернатор в стране. Проиграл следующие выборы. Но через два года вернулся. И оставался в губернаторском кресле до 1992-го. За это время провёл реформы образования и здравоохранения. Провинциальный южный штат стал полигоном для смелых социальных экспериментов.

В 1991 году Клинтон выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В 1992-м обошёл на выборах действующего главу государства — Джорджа Буша – старшего. Клинтону было 46 лет. Он стал 42-м президентом США и третьим самым молодым главой государства в американской истории. Его лозунг It’s the economy, stupid! («Это экономика, глупец!») был обращён к действующему президенту Джорджу Бушу – старшему. И экономика действительно стала его главным приоритетом.

Билл Клинтон был губернатором Арканзаса. Фото © ТАСС / Howard L. Sachs

Экономический бум и дружба с Ельциным

При Клинтоне американская экономика просто летела вверх. Цифры говорят сами за себя: дефицит бюджета — та самая дыра, в которую уходят налоги, — упал почти с 48% ВВП в 1993-м до 31% в 2001-м. 21 миллион новых рабочих мест. Безработица — самая низкая за четверть века. А ещё этот самый Интернет, который тогда только начинал греметь, — всё это случилось при нём.

Но Клинтон смотрел не только на внутренние дела. Он активно впрягался за Ельцина. Считал, что Россия должна пройти свой путь к рынку. В 1993-м в Ванкувере он пообещал помощь на полтора миллиарда долларов. Позже его упрекали — мол, слишком сильно увязал политику Вашингтона с личностью Бориса Николаевича.

Билл Клинтон и Борис Ельцин — отношения. Фото © ТАСС / Александр Сенцов, Александр Чумичев

Скандал с Левински: роковое платье, присяга и несостоявшийся импичмент

В начале 1998-го интернет-издание Drudge Report вбросило бомбу: у президента США был роман с 22-летней стажёркой Белого дома Моникой Левински.

Новость разлетелась мгновенно. А потом всплыло то самое синее платье. Левински его не стирала — хранила как улику. И это стало козырем.

Тут важно понять хронологию. Ещё 17 января 1998 года в рамках другого судебного процесса — по делу о сексуальных домогательствах Полы Джонс (она обвиняла Клинтона в домогательствах в 1991 году, когда он был губернатором Арканзаса) — Клинтон давал показания под присягой. И тогда он отрицал любую интимную связь с Левински, назвав её «эта женщина».

Вообще, разговоры о том, что Билл неравнодушен к прекрасному полу, ходили ещё в его бытность губернатором Арканзаса. Во время его первой предвыборной кампании некая Дженнифер Флауэрс рассказала о 12-летнем романе с Клинтоном. Женщина даже заявила, что забеременела и сделала аборт. Бывшие телохранители подлили масла в огонь своими откровениями о связях шефа. Ситуацию спасла Хиллари, свалившая всё на клевету соперников-республиканцев.

А 17 августа 1998-го президент снова давал показания — на этот раз перед Большим жюри под присягой. И признался: да, у нас были «неподобающие интимные отношения». Но настаивал, что в январе не врал.

Юристы цеплялись за формулировки. Клинтон утверждал, что его январские ответы были «юридически точными». Спецпрокурор Кеннет Стар считал иначе — и передал в конгресс доклад с основаниями для импичмента. 19 декабря 1998 года палата представителей проголосовала за импичмент по двум статьям: ложь под присягой и препятствие правосудию.

Дотошные журналисты описали, что подарили друг другу мистер президент и юная Моника: он ей брошь, шляпную булавку, сборник Уолта Уитмена «Листья травы», фигурку медведя, плед, парочку сувениров. Левински оказалась даже более щедра: подарила шефу шесть галстуков, включая от Hugo Boss, — и Билл носил их, фигурки его любимых лягушек, футболку, кружку, пресс-папье, подставку для сигар, роман «Вокс», тёмные очки.

На фоне громкого скандала выиграла Хиллари. Она чётко дала понять, что семья нерушима и что всегда на стороне непутёвого мужа. Что происходило у них за закрытыми дверями, остаётся догадываться (досужие репортёры рассмотрели у президента ссадины и синяки, прислуга говорила, что боссу даже накладывали швы на голову, а он пытался соврать, что ударился о косяк), но на публике имидж был безупречен. Американские обыватели, ценители голливудской картинки семейной идиллии, прониклись, а миссис Клинтон в дальнейшем успешно баллотировалась в сенат — верхнюю палату Конгресса США.

Сенат сказал нет. 12 февраля 1999-го Клинтона оправдали. Голосов для отстранения не хватило. Он остался в Белом доме и доработал срок до конца. Скандал, конечно, запятнал его репутацию. Но не уничтожил. Что Моника Левински рассказывала о скандале спустя годы. Извинился ли Клинтон перед Левински.

Самое известное фото Билла Клинтона и Моники Левински. Героине скандала сейчас 53 года. Фото © Wikipedia / Clinton White House

После Белого дома: фонд, книги, Хиллари и Челси

В 2001-м Клинтон съехал из Белого дома. Но на пенсию не ушёл. Для него это было бы слишком скучно.

Он основал Clinton Foundation. Программа CHAI — их детище — обеспечила лекарствами от ВИЧ миллионы людей в самых бедных странах Африки и Азии.

Книги он тоже пишет. Говорит, что для души. Мемуары My Life (2004) разошлись тиражом 2,6 миллиона. В 2024-м вышла книга Citizen: My Life After the White House. О том, как найти себя, когда ты уже не президент.

А Хиллари не стала ждать у моря погоды. Пошла в большую политику сама. Сенатор от Нью-Йорка — 2001 год. Президентская гонка — 2008-й. Не вышло — в праймериз уступила Бараку Обаме. Зато он сделал её госсекретарём, и она оттрубила на этом посту целых четыре года. А в 2016-м — почти прорыв. Первая женщина-кандидат от демократов. Но Трамп оказался сильнее. Теперь она преподаёт в Колумбийском университете.

Челси — их единственная дочь — родилась 27 февраля 1980 года. Стэнфорд, Оксфорд, Колумбия — всё по высшему разряду. Работала на ТВ. В 2010-м вышла замуж за Марка Мезвински, финансового воротилу. У них трое: детей Шарлотта (2014), Эйдан (2016) и Джаспер (2019). Билл Клинтон — дедушка.

Марк Мезвински, Хиллари Клинтон, Челси Клинтон, Билл Клинтон. Фото © ТАСС / William Regan / АР

Как он выглядит и чем живёт в 80 лет

Здоровье бывшего президента в последние годы — тема для беспокойства. С 2004 года он перенёс несколько операций на сердце: шунтирование, стенты. В 2021-м был госпитализирован с сепсисом. В 2025-м — с гриппом. В 2026-м — снова попал в больницу, на этот раз с лихорадкой.

На публике Клинтон появляется реже. В мае 2026 года он вышел на мероприятие в Нью-Йорке. Сильно похудел. Руки тряслись. Он давно отошёл от активной политики, но остаётся одной из самых узнаваемых фигур на планете.

В 2025–2026 годах заговорили о связях четы Клинтон со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Хиллари как всегда выгораживала супруга, заявляя, что Билл не был близок с бизнесменом, хотя известно, что сам Эпштейн 17 раз посещал Белый дом во время президентства Клинтона. Находились и скандальные кадры.

Часто задаваемые вопросы

Сколько лет Биллу Клинтону в 2026 году?

19 августа 2026 года Биллу Клинтону исполняется 80 лет. Он родился 19 августа 1946 года.

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон. Фото © ТАСС / Jeff Roberson / АР

Почему Клинтону чуть не объявили импичмент?

Палата представителей проголосовала за импичмент в 1998 году по двум статьям — за ложь под присягой и препятствование правосудию. Причина — ложь о романе со стажёркой Моникой Левински. Но сенат оправдал его в 1999 году.

Жив ли Билл Клинтон сейчас?

Да, жив. В 2026 году отмечает 80-летие. У него проблемы со здоровьем, он несколько раз попадал в больницу.

Чем занимается Хиллари Клинтон, жена Билла?

Она была сенатором от Нью-Йорка (2001–2009), госсекретарём США (2009–2013). Дважды баллотировалась в президенты. Сейчас преподаёт в Колумбийском университете.