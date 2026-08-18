Российские СМИ попросили Верховный суд защитить их от «фотоэкстремизма»

Ассоциация руководителей медиа попросила Верховный суд выработать единые правила для споров об авторских правах на фотографии. За десять лет число дел о компенсациях за использование снимков выросло в 8 тысяч раз, а специализирующиеся на таких исках компании заработали около 1,5 млрд рублей.

В АРМ считают проблемой ситуации, когда редакции отвечают за фотографии, полученные от подрядчиков или легальных агентств, а компенсация в десятки и сотни тысяч рублей многократно превышает стоимость лицензии. Медиасообщество просит учитывать добросовестность СМИ и пресекать злоупотребление правом, сообщает РИА «ФедералПресс».

Ранее представители более 200 СМИ уже обсуждали проблему массовых исков за фото- и видеоматериалы. Тогда участники отрасли предложили изменить законодательство, чтобы сохранить защиту авторских прав, но исключить использование таких требований как способ давления на редакции.