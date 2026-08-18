Хозяин красноярской стоматологии получил 3,5 года за зверские избиения жены

В Красноярске суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 38-летнего владельца стоматологии BananaDent Артёма Малицкого за систематическое истязание супруги с особой жестокостью. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

3,5 года колонии получил красноярский бизнесмен за систематические избиения жены. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Сам Малицкий вину не признал. Он утверждал, что не избивал жену, а лишь пытался удержать её во время ссор. Откуда брались синяки, он, по его словам, не знает.

«Суд признал его виновным в истязании экс-супруги с особой жестокостью («д» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу жертвы 250 тыс. руб. в счёт компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Весной 2025 года мужчина превратил семейную жизнь в череду побоев и унижений. Конфликты регулярно заканчивались избиениями — как дома, так и вне квартиры, иногда на глазах маленького сына. Некоторые эпизоды происходили после употребления алкоголя. Женщина долго терпела из-за материальной зависимости и отсутствия другого жилья. После каждого избиения ей требовалась медицинская помощь, она фиксировала побои.