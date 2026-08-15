Сибирячка сломала нос школьнице и избила её подругу плоскогубцами из-за еды

В Кемерове правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения местной жительницы на двух 12-летних девочек. По данным Telegram-канала Baza, конфликт произошёл из-за того, что школьницы, передавая еду друзьям с балкона, случайно уронили продукты на подоконник соседки.

Разъяренная женщина, угрожая плоскогубцами, отобрала ключи у малолетнего брата одной из пострадавших, проникла в квартиру, где в тот момент отсутствовали взрослые, и совершила нападение на детей.

Сначала женщина пустила в ход кулаки, а затем взялась за плоскогубцы. Итог жестокой расправы — сломанный нос и операция у одной девочки, рассечённая бровь у другой. Родители пострадавших обратились в полицию, но, по их словам, агрессоршу даже не задержали: после короткого опроса её отпустили домой.

Позже стало известно, что СК возбудил два уголовных дела по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Ранее в Сергиевом Посаде суд арестовал женщину, которая столкнула свою трёхлетнюю дочь с балкона 10-го этажа. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего ребёнка.