В Кургане отец в пьяном угаре до смерти избил годовалую дочь

В Кургане расследуют гибель годовалой девочки, которую до смерти избил собственный отец. Трагедия произошла 3 августа: пьяный мужчина набросился на ребёнка, а мать не смогла его остановить.

Несмотря на усилия врачей, спасти малышку не удалось — она скончалась в больнице. Как сообщает «Рен ТВ», подозреваемый уже задержан и взят под стражу по решению суда.

Ранее в Сергиевом Посаде суд арестовал женщину, которая столкнула свою трёхлетнюю дочь с балкона 10-го этажа. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего ребёнка.