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14 августа, 13:02

В Кургане отец в пьяном угаре до смерти избил годовалую дочь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кургане расследуют гибель годовалой девочки, которую до смерти избил собственный отец. Трагедия произошла 3 августа: пьяный мужчина набросился на ребёнка, а мать не смогла его остановить.

Несмотря на усилия врачей, спасти малышку не удалось — она скончалась в больнице. Как сообщает «Рен ТВ», подозреваемый уже задержан и взят под стражу по решению суда.

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Ранее в Сергиевом Посаде суд арестовал женщину, которая столкнула свою трёхлетнюю дочь с балкона 10-го этажа. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего ребёнка.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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