Лерчек могут заменить условный срок на реальный при нарушении запретов

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, могут заменить условное наказание на реальное лишение свободы, если она нарушит установленные судом ограничения. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

По его словам, такой вариант возможен, если апелляционная инстанция согласится с доводами гособвинителей. Прокуратура в своём представлении настаивает на сохранении запретов, которые должны снизить риск новых нарушений со стороны осуждённой. Если Чекалина нарушит эти требования, вопрос о замене условного срока на реальный может быть поставлен перед судом.

31 июля Гагаринский суд назначил Чекалиной пять лет условно, штраф свыше 763,5 млн рублей и трёхлетний запрет на администрирование сайтов. Блогера признали виновной в валютных операциях с подложными документами: по версии обвинения, таким способом за границу перевели более 250 млн рублей, полученных от фитнес-марафонов. Позднее защита оспорила приговор и потребовала полностью оправдать Лерчек, настаивая на отсутствии в её действиях состава преступления.