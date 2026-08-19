С 24 августа курс доллара попадёт в налоговый период. На какой уровень выйдет рубль Оглавление Какие события повлияют на курс рубля с 24 августа Какие курсы доллара, евро и юаня установятся на неделе с 24 августа На следующей неделе на курс валют будет влиять пик налогового периода, а также ряд новых внешних факторов. Сколько будет стоить рубль с 24 августа? 18 августа, 21:20 14714 14714 Экономисты дали прогноз курса доллара на неделю с 24 августа. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Какие события повлияют на курс рубля с 24 августа

Ключевой фактор, который сейчас поддерживает рубль, — цены на нефть. Стоимость Brent 17 августа впервые с 31 июля превысила 91 доллар за баррель, прибавив почти 3% на новостях о геополитической напряжённости. Более высокая нефть увеличивает валютную выручку экспортёров и в моменте работает в пользу более крепкого рубля. Так охарактеризовал обстановку на рынке управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, дополнительную поддержку рублю пока обеспечивает высокая ключевая ставка Банка России — она остаётся на уровне 14% годовых, и текущий уровень всё ещё делает рублёвые активы сравнительно привлекательными для инвесторов. При этом баланс постепенно смещается в сторону менее однозначного сценария.

ЦБ уже начал цикл снижения ставки, и следующее заседание по денежно-кредитной политике запланировано на 11 сентября. Чем сильнее рынок будет закладывать ожидания дальнейшего смягчения, тем слабее окажется процентная поддержка рубля — снижение ставки хорошо для кредитования и экономики в целом, но постепенно убирает один из факторов, удерживающих курс от ослабления.

— На предстоящей неделе стоит внимательно следить за несколькими индикаторами: недельными данными по инфляции, сигналами по бюджетной политике и динамике импорта, дальнейшим движением нефтяных котировок, а также геополитическим и санкционным фоном. Помимо этого, значение продолжат иметь налоговый период и объём продажи валютной выручки экспортёрами — от их активности будет зависеть предложение валюты на внутреннем рынке, — рассказал Денис Астафьев.

Главным позитивным фактором для российской валюты в ближайшие дни станет приближение пика ежемесячного налогового периода. Крупнейшие компании-экспортёры традиционно активизируют продажу валютной выручки для исполнения обязательств перед бюджетом. Увеличение предложения иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынках способно компенсировать текущие аппетиты покупателей и оказать рублю ощутимую поддержку, локально сдвинув котировки к нижней границе прогнозируемых диапазонов. Такое мнение высказала заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

По её словам, фундаментальный фон продолжит формироваться под влиянием динамики внешнеторгового баланса. Временный всплеск спроса на валюту со стороны импортёров-закупщиков постепенно снижает интенсивность, а задержка в поступлении экспортной выручки, связанная с ценовыми трендами на мировом рынке углеводородов предыдущих месяцев, нивелируется текущим восстановлением нефтяных котировок. Относительное улучшение ситуации с валютной ликвидностью в банковском секторе также снижает спекулятивное давление на валютную пару.

Дополнительным сдерживающим барьером против ослабления рубля выступают институциональные факторы — жёсткая денежно-кредитная политика Банка России и регулярные операции в рамках бюджетного правила. Высокий уровень ключевой ставки поддерживает привлекательность рублёвых депозитов и накопительных инструментов, предотвращая уход капитала в иностранную валюту.

— Главным внешним событием следующей недели станет симпозиум в Jackson Hole 27–29 августа. Сигналы представителей ФРС о более жёсткой политике способны поддержать доллар на мировом рынке и усилить давление на рубль. Более мягкая риторика, напротив, может временно ослабить позиции американской валюты, — рассказал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Он отметил, что фундаментальные факторы складываются не в пользу российской валюты. Снижение ключевой ставки до 14% и продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики постепенно уменьшают привлекательность рублёвых инструментов. Важным ориентиром станут данные по инфляционным ожиданиям 26 августа: их дальнейшее снижение усилит ожидания нового снижения ставки, что скорее негативно для курса рубля.

— Основное давление на рубль продолжает оказывать смещение спроса в пользу иностранной валюты из-за операций монетарных властей в рамках бюджетного правила и восстановление импорта. Объёмы продаж экспортной выручки частично уравновешивают валютный рынок, но пока остаются ниже начала летнего сезона: в июне профицит торгового баланса РФ сократился с 14,15 млрд долларов до 12,46 млрд, что по мере роста интереса к иностранной валюте со стороны импортёров ослабило поддержку рубля во второй половине лета, — отметила генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко.

Какие курсы доллара, евро и юаня установятся на неделе с 24 августа

Если новых внешних шоков не возникнет, рубль, скорее всего, останется в боковом диапазоне вблизи текущих уровней. Если же спрос на валюту усилится или появится негативный геополитический новостной фон, доллар может довольно быстро приблизиться к отметке 87–88 рублей. Такой прогноз сделал Денис Астафьев.

Его базовый сценарий на следующую неделю: умеренно стабильный рубль с риском мягкого ослабления, без резкого движения курса. Официальный курс доллара на 18 августа установлен ЦБ на уровне 85,01 рубля, евро — 98,34 рубля, юаня — 12,63 рубля. Ориентир на неделю — диапазон 84–88 рублей за доллар и 12,4–12,9 рубля за юань.

— На предстоящей неделе валютный рынок продемонстрирует тенденцию к локальной стабилизации курса рубля после периода августовской волатильности. По оценкам аналитиков, базовым сценарием на ближайшие дни станет движение курса доллара США в диапазоне 82,5–85,5 рубля, евро — в коридоре 95,0–98,5 рубля, а китайского юаня — на уровнях 12,1–12,7 рубля. Наблюдавшееся ранее ослабление национальной валюты сменяется фазой консолидации, обусловленной постепенным выравниванием баланса спроса и предложения, — пояснила Елена Марчук.

Базовый сценарий на 23–30 августа — дальнейшее постепенное ослабление рубля. Налоговый период способен вызвать локальную коррекцию, однако после его завершения этот фактор уйдёт с рынка. Сценарий, обозначенный в начале августа, пока реализуется, и оснований ожидать устойчивого разворота тенденции на следующей неделе нет. Такой прогноз сделал Андрей Порошин.

— До начала третьей декады августа ожидаем колебания курсов доллара в пределах 82,00–87,30 рубля, евро — в коридоре 95,00–100,50 рубля. При этом биржевые торги юанем, вероятно, перейдут в диапазон 12,15–12,85 рубля, — добавила Гузель Проценко.

Авторы Нина Важдаева