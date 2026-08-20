Каждый пятый россиянин забывает, куда спрятал свою заначку

44% россиян предпочитают хранить деньги в банке, но многие не следуют заветам Жоржа Милославского и устраивают заначки дома. При этом каждый пятый эти заначки теряет. К таким выводам пришли эксперты платёжного сервиса «Апельсин», исследование есть в распоряжении Life.ru.

Чаще всего граждане прячут деньги в мебели (43%), книгах (34%), одежде и обуви (21%), чемоданах и сумках (19%), а также банках и контейнерах (15%). Среди необычных мест хранения названы подкладки картин и других предметов искусства (9%), пространство за плинтусом (9%), напольное покрытие (8%), горшки с растениями (8%) и даже унитаз (6%).

В ходу у россиян и разного рода «денежные ритуалы». Так, более трети опрошенных (38%) периодически пересчитывают наличные для привлечения финансового благополучия. 19% хранят деньги вместе с денежным талисманом, 16% — кладут отдельно купюры разного номинала, 13% — хранят заначку в «энергетически правильных» местах (например, на кухне или в прихожей), 10% — держат сбережения вдали от солнечного света, а 5% — раскладывают в каждой комнате по красному конверту с крупной купюрой внутри.

Но деньги могут как неожиданно прийти, так и потеряться. Так, 34% респондентов неожиданно находили собственные старые накопления во время уборки, а 21% забывали, куда их спрятали. Ещё 12% случайно выбрасывали или стирали купюры в карманах одежды. У 10% сбережения обнаруживали близкие. Чужие заначки дома чаще всего находили у супруга или партнёра (24%), у родителей или родственников (20%), в съёмном жилье (3%) и у друзей (3%).

Более половины опрошенных (53%) хранят наличные дома для повседневных расходов, 38% — на «чёрный день», 24% — на конкретную цель (например, покупку смартфона), а 19% — для поездок. По данным опроса, 42% респондентов хранят дома от 5 001 до 50 000 рублей, 33% — от 50 001 до 300 000 рублей, 10% — от 301 000 до 500 000 рублей, 8% — до 5 000 рублей, и лишь 7% — более 500 000 рублей.