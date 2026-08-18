Антрополог Дробышевский — о том, какие тайны Дмитрия Донского раскроют его останки

После подтверждения подлинности останков Дмитрия Донского современные методы исследования позволяют восстановить множество подробностей о жизни князя — от его роста и внешности до перенесённых заболеваний, питания и полученных травм. Об этом в беседе с Life.ru рассказал антрополог, доцент кафедры антропологии МГУ Станислав Дробышевский.

По словам учёного, объём информации прежде всего зависит от сохранности скелета. Если у специалистов есть длинные кости, определить рост человека сравнительно просто. С весом сложнее, поскольку количество жировой ткани на скелете практически не отражается. Также по нему можно судить о физических нагрузках, рационе, заболеваниях и общем состоянии человека при жизни.

Можно установить внешность, чем питался, чем болел, какие нагрузки испытывал. Вообще, как жил: хорошо, плохо или не очень — варианты возможны. То есть о человеке можно сказать практически всё доцент кафедры антропологии МГУ Станислав Дробышевский

Особенно хорошо на костях сохраняются следы серьёзных травм — переломов, вывихов и смещений. Поэтому исследование потенциально способно показать, получал ли Дмитрий Донской тяжёлые ранения в сражениях. Незначительные повреждения мягких тканей, напротив, спустя столетия определить невозможно.

В качестве примера антрополог привёл Ярослава Мудрого, на останках которого специалисты обнаружили многочисленные зажившие повреждения, полученные в разные периоды жизни. Следы насильственной смерти хорошо сохранились и на останках Андрея Боголюбского, тогда как изучение Ивана Грозного позволило увидеть изменения обменных процессов, связанные с возрастом.

Установить возможные заболевания Дмитрия Донского тоже реально, хотя возможности здесь ограничены. Далеко не каждая болезнь оставляет следы на скелете. Например, последствия некоторых форм туберкулёза или онкологических заболеваний могут быть заметны, тогда как многие инфекции и болезни внутренних органов по костям определить невозможно.

Дополнительную информацию способны дать современные методы — компьютерная томография и молекулярные исследования, включая поиск ДНК возбудителей заболеваний. Если причина смерти князя каким-либо образом отразилась на костной ткани, специалисты могут получить новые сведения и об этом.

Отдельное направление — генетический анализ. По словам Дробышевского, сохранность ДНК спустя примерно тысячу лет вполне возможна, особенно если останки находились в саркофаге. Сравнение с уже исследованными представителями династии может стать дополнительным подтверждением принадлежности тела к Рюриковичам. Генетика также позволяет оценить некоторые предрасположенности к заболеваниям, однако такие данные говорят лишь о вероятности, а не доказывают, что человек действительно страдал конкретной болезнью.

Внешность князя, отметил эксперт, гораздо точнее можно реконструировать по черепу, чем по ДНК. Подобные работы уже проводились с останками многих исторических деятелей, включая Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Ивана Грозного, адмирала Фёдора Ушакова и Улугбека.

«Если череп сохранился хоть как-то, мы действительно можем узнать, как в реальности выглядел Донской. Я не знаю, какая там сохранность, но, думаю, нормальная — он же в гробу лежал. Это не питекантроп всё-таки. У очень многих исторических деятелей такие реконструкции сделаны: у Ярослава Мудрого, Боголюбского, Ивана Грозного, Ушакова, Улугбека. Так что почему бы и не сделать реконструкцию Дмитрия Донского? Можно увидеть будет его подлинную внешность», — сказал Дробышевский.

Для такой работы в России существует лаборатория пластической реконструкции имени Михаила Герасимова. Дробышевский отметил высокий уровень её специалистов и подчеркнул, что портретная реконструкция требует серьёзной профессиональной подготовки.

Ранее специалисты подтвердили подлинность останков Дмитрия Донского, хранящихся в Архангельском соборе Московского Кремля. Как сообщал источник в Русской православной церкви, вывод сделали на основе исторических данных, особенностей захоронения и антропологического исследования. Доступ к мощам исследователи получили после вскрытия захоронения во время реставрационных работ.