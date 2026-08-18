Исследования подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского
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Подлинность мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского подтвердили результаты комплексного исследования. Об этом ТАСС сообщил источник в Русской православной церкви.
Специалисты сопоставили исторические сведения, археологический облик захоронения и данные антропологического исследования.
«Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского — князя-воина, скончавшегося своей смертью в возрасте 39 лет», — рассказал собеседник агентства.
Мощи князя находятся в Архангельском соборе Московского Кремля. Ранее в ходе реставрационных работ захоронение было открыто, после чего специалисты получили возможность провести исследования останков.
18 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Архангельском соборе молебное пение у вновь обретённых мощей Дмитрия Донского. Патриарху сослужили митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский.
Дмитрий Донской был похоронен в Архангельском соборе после смерти в 1389 году. Русская православная церковь канонизировала великого князя в 1988 году.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, какую роль Дмитрий Донской сыграл в истории России, почему князя причислили к лику святых и как с его именем связана Куликовская битва.
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