Исследования подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского

Подлинность мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского подтвердили результаты комплексного исследования. Об этом ТАСС сообщил источник в Русской православной церкви.

Специалисты сопоставили исторические сведения, археологический облик захоронения и данные антропологического исследования.

«Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского — князя-воина, скончавшегося своей смертью в возрасте 39 лет», — рассказал собеседник агентства.

Мощи князя находятся в Архангельском соборе Московского Кремля. Ранее в ходе реставрационных работ захоронение было открыто, после чего специалисты получили возможность провести исследования останков.

18 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Архангельском соборе молебное пение у вновь обретённых мощей Дмитрия Донского. Патриарху сослужили митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский.

Дмитрий Донской был похоронен в Архангельском соборе после смерти в 1389 году. Русская православная церковь канонизировала великого князя в 1988 году.