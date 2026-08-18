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18 августа, 14:38

Исследования подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

Подлинность мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского подтвердили результаты комплексного исследования. Об этом ТАСС сообщил источник в Русской православной церкви.

Специалисты сопоставили исторические сведения, археологический облик захоронения и данные антропологического исследования.

«Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского — князя-воина, скончавшегося своей смертью в возрасте 39 лет», — рассказал собеседник агентства.

Мощи князя находятся в Архангельском соборе Московского Кремля. Ранее в ходе реставрационных работ захоронение было открыто, после чего специалисты получили возможность провести исследования останков.

18 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Архангельском соборе молебное пение у вновь обретённых мощей Дмитрия Донского. Патриарху сослужили митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский.

Патриарх Кирилл возглавил молебен у новообретённых мощей Дмитрия Донского
Патриарх Кирилл возглавил молебен у новообретённых мощей Дмитрия Донского

Дмитрий Донской был похоронен в Архангельском соборе после смерти в 1389 году. Русская православная церковь канонизировала великого князя в 1988 году.

Дмитрий Донской — день памяти 1 июня: как князь объединил Русь
Дмитрий Донской — день памяти 1 июня: как князь объединил Русь

Ранее Life.ru подробно рассказывал, какую роль Дмитрий Донской сыграл в истории России, почему князя причислили к лику святых и как с его именем связана Куликовская битва.

Больше новостей о православных святынях и жизни Русской православной церкви — в разделе «Религия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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