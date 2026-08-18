От ранки на ноге до ампутации: В нескольких американских штатах нашли «плотоядную» бактерию, есть погибшие

Этим летом на восточном побережье США минимум семь человек скончались после заражения «плотоядной» бактерией Vibrio vulnificus, которая размножается в тёплой воде. Как сообщает ABC News, по данным медиков, двое погибших были в Коннектикуте, один — в Нью-Йорке и трое — в Северной Каролине, все смерти пришлись на июль и август.

Обычно единичные летальные случаи фиксируют в штатах у Мексиканского залива, а вот рост числа смертей на восточном побережье — редкость. Из-за этого Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили предупреждение для врачей, лабораторий и служб здравоохранения, чтобы те внимательнее отслеживали подобные заражения.

По оценке CDC, бактерии рода Vibrio вызывают в США около 80 тысяч заболеваний в год. Особенно опасна Vibrio vulnificus: ежегодно регистрируют от 150 до 200 случаев заражения, и примерно каждый пятый больной умирает, часто уже через день-два после появления симптомов: жара, тошноты, рвоты, спазмов и диареи.

Эти бактерии живут в солоноватой воде и активно размножаются летом (с мая по октябрь). Как пояснил доцент Университета Флориды Антарприт Джутла, заражение чаще всего происходит на побережье: бактерия проникает в организм через ранки на коже. Риск также повышает употребление сырых морепродуктов, например устриц.

При попадании бактерии в кровь начинаются жар, озноб, падение давления и волдыри на коже. Раневая инфекция даёт отёк, боль, покраснение и выделения, в тяжёлых случаях развивается некроз, который может привести к ампутации. Лечат антибиотиками и восполнением жидкости.

Врачи советуют не заходить в солёную воду с открытыми ранами, а если контакт произошёл — сразу промыть мылом. Также стоит отказаться от сырых моллюсков. Гетчис из Connecticut Sea Grant предупреждает, что водонепроницаемый пластырь не защищает, и лучше вообще дождаться заживления раны.

Доцент кафедры экологической инженерии Университета Флориды Антарприт Джутла отмечает, что проблема усугубляется из-за роста прибрежного населения и потепления воды. После ураганов Vibrio vulnificus сохраняется в воде неделями, поэтому он не советует бродить по затопленным улицам и рекомендует проявлять осторожность у моря.

Незадолго до этого о риске заражения при травмах на пляже предупредил врач-травматолог Сергей Малыхин. В беседе с Life.ru он рассказал, что небольшой порез о ракушку, ссадина от падения на камни или ушиб при прыжке в воду кажутся пустяком, но иногда приводят к воспалению и осложнениям, если оставить их без внимания. По его словам, к порезам на море стоит относиться особенно осторожно.