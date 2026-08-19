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19 августа, 01:45

В Ярославле 19 августа перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки дронов

Обложка © magnific / evening_tao

Обложка © magnific / evening_tao

В Ярославле временно ограничили движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. О перекрытии сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал глава региона.

Власти призвали жителей отказаться от поездок в указанном направлении либо выбрать альтернативные маршруты. В связи с перекрытием Московского проспекта были внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

Евраев отметил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. О снятии ограничений станет известно после отмены сигнала «Беспилотная опасность».

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Юния Ларсон
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