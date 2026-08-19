Мама Свечникова всё ещё не может добиться от Турции ответа о причинах его гибели

Семья российского пловца Николая Свечникова, погибшего во время заплыва через Босфор, до сих пор не знает точную причину его смерти. С января никаких новых данных от турецких судмедэкспертов не поступало, рассказала РИА «Новости» мать спортсмена Галина.

«Вообще никто не ответил на вопрос, что случилось с Николаем, несмотря на то, сколько сил было нами потрачено. С января никакой новой информации нет», — сказала Свечникова.

Родственникам пришлось обратиться к российским специалистам. Те подготовили заключение на 42 листах, однако установить причину гибели не смогли из-за того, что тело несколько месяцев находилось в воде. Турецкая сторона, по словам матери, ответа семье так и не дала.

Близкие также обратились в прокуратуру Стамбула с жалобой на организаторов межконтинентального заплыва. Они требуют возбудить уголовное дело и разобраться, были ли соблюдены необходимые меры безопасности.

В Генконсульстве России ранее заявляли, что рассчитывают на установление турецкими органами всех обстоятельств трагедии.