Мама Свечникова всё ещё не может добиться от Турции ответа о причинах его гибели
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Николай Свечников
Семья российского пловца Николая Свечникова, погибшего во время заплыва через Босфор, до сих пор не знает точную причину его смерти. С января никаких новых данных от турецких судмедэкспертов не поступало, рассказала РИА «Новости» мать спортсмена Галина.
«Вообще никто не ответил на вопрос, что случилось с Николаем, несмотря на то, сколько сил было нами потрачено. С января никакой новой информации нет», — сказала Свечникова.
Родственникам пришлось обратиться к российским специалистам. Те подготовили заключение на 42 листах, однако установить причину гибели не смогли из-за того, что тело несколько месяцев находилось в воде. Турецкая сторона, по словам матери, ответа семье так и не дала.
Близкие также обратились в прокуратуру Стамбула с жалобой на организаторов межконтинентального заплыва. Они требуют возбудить уголовное дело и разобраться, были ли соблюдены необходимые меры безопасности.
В Генконсульстве России ранее заявляли, что рассчитывают на установление турецкими органами всех обстоятельств трагедии.
Свечников пропал 24 августа 2025 года во время заплыва через Босфор в Стамбуле. Его отсутствие заметили спустя несколько часов. Тело россиянина обнаружили в проливе только в январе 2026 года, а 31 января спортсмена похоронили.
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