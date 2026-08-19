Плеть, «святая» вода и 9 лет служения: Россиянка сбежала с детьми в секту «Ата жолы»*

Житель Уфы пытается вернуть жену и детей, которые оказались под влиянием запрещённого религиозного движения «Ата жолы»*. Мужчина утверждает, что после знакомства с его практиками супруга ушла из дома и подала на развод. Об этом Артур рассказал телеграм-каналу Baza.

История началась около года назад, когда тёща мужчины познакомилась с вербовщиком по имени Марсель и привела родственников на так называемые духовные практики оздоровления. Артур несколько раз посещал занятия вместе с женой Алиной, однако вскоре отказался от них. А вот супруга заинтересовалась и продолжила ходить на встречи.

Позже Алине предложили поездку в Казахстан, которую представили как туристическую. Расходы взял на себя муж. Уже за границей женщина прислала ему тревожное сообщение: «там что-то нечистое». Вернувшись, она заявила, что стала «избранной» и обрела целительский дар. По её словам, теперь она должна девять лет заниматься «лечением», иначе семью якобы ждёт наказание.

Как утверждает Артур, во время таких практик участников били плетью в рамках «очищения», заставляли курить неизвестные травы и пить воду, которую называли святой. В итоге Алина переехала к матери и подала на развод.

Мужчина предлагал обратиться к психологу и медиатору, однако жена отказалась. В суде она, по словам Артура, обвиняет его в отсутствии финансовой помощи и участия в жизни детей. При этом мужчина утверждает, что супруга готова отозвать иск, если он перепишет на неё свою долю в общем доме.

«Ата жолы»* — это неоязыческое движение, возникшее в конце 1990-х годов, которое смешивает элементы суфизма, ислама, культа предков и тюркского шаманизма. В переводе с казахского означает «путь предков».

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