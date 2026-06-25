«‎Богу» из секты «Школа жизни» дали 20 лет за пленение адептов и изгнание демонов сексом

В Краснодаре суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима лидера тоталитарной секты «Школа жизни» Олега Гармаша. 66-летний мужчина, называвший себя «‎Богом», признан виновным в создании религиозной организации и сексуальных преступлениях против женщин и несовершеннолетних девушек, сообщают объединённая пресс-служба судов Кубани и краевое следственное управление СКР.

Лидер секты «Школа жизни» в Краснодаре осуждён на 20 лет. Видео © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Гармаш был задержан сотрудниками ФСБ в 2024 году. Следствие установило, что «Школа жизни» действовала с 2005 года под видом клуба психологической поддержки. Лидер разработал методику, основанную на психологическом насилии и подчинении, а затем объявил себя «Богом — проводником между мирами», призвав к отказу от традиционной морали и семейных ценностей. Он принуждал к сексу для изгнания бесов своих адепток, в том числе двух несовершеннолетних.

Гармаш изолировал последователей от родственников, утверждая, что контакты с близкими «загрязняют родовой поток и привлекают демонов». Нарушителей публично унижали и подвергали бойкоту. «Бог» жил за счёт адептов. Всего за время деятельности организации пострадали 25 человек. Суд также запретил Гармашу работать с детьми после освобождения на 20 лет.

Ранее в Петербурге суд лишил родительских прав женщину, похитившую двух дочерей (11 и 18 лет) и пытавшуюся увезти их в секту «Царская империя». Поводом для суда стали долги по алиментам (около 600 тыс. рублей) и радикальные религиозные взгляды женщины, которая сначала увлеклась эзотерикой, а затем, по словам бывшего супруга, стала следовать сектантской идеологии.