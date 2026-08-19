Финалист Уимблдона Ник Кирьос дисквалифицирован за употребление кокаина

Австралийский теннисист Ник Кирьос получил временную дисквалификацию из-за обнаруженного в его пробе кокаина. Об этом говорится на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Согласно данным лаборатории, аккредитованной WADA, анализ показал наличие метаболита кокаина — бензоилэкгонина. Уточняется, что спортсмен сдал положительный тест во время турнира ATP 250 на Мальорке в июне. Тогда он проиграл в стартовом матче своему соотечественнику Адаму Уолтону со счетом 3:6, 4:6.

Сам 31-летний австралиец признал вину и опубликовал обращение к болельщикам. Он назвал случившееся серьёзным промахом и заявил, что принимает ответственность. Особые извинения теннисист принёс юным фанатам, заявив, что разочарован в себе и понимает, какой пример подаёт.

Отсчёт срока наказания начался 4 августа. У австралийца есть право оспорить это решение, однако пока он им не воспользовался.

Кирьос сейчас занимает 919-е место в мировом рейтинге. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и выход в финал Уимблдона в 2022 году.