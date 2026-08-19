Финалист Уимблдона Ник Кирьос дисквалифицирован за употребление кокаина
Обложка © ТАСС / EPA
Австралийский теннисист Ник Кирьос получил временную дисквалификацию из-за обнаруженного в его пробе кокаина. Об этом говорится на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Согласно данным лаборатории, аккредитованной WADA, анализ показал наличие метаболита кокаина — бензоилэкгонина. Уточняется, что спортсмен сдал положительный тест во время турнира ATP 250 на Мальорке в июне. Тогда он проиграл в стартовом матче своему соотечественнику Адаму Уолтону со счетом 3:6, 4:6.
Сам 31-летний австралиец признал вину и опубликовал обращение к болельщикам. Он назвал случившееся серьёзным промахом и заявил, что принимает ответственность. Особые извинения теннисист принёс юным фанатам, заявив, что разочарован в себе и понимает, какой пример подаёт.
Отсчёт срока наказания начался 4 августа. У австралийца есть право оспорить это решение, однако пока он им не воспользовался.
Кирьос сейчас занимает 919-е место в мировом рейтинге. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и выход в финал Уимблдона в 2022 году.
Кирьос — харизматичный австралийский профессиональный теннисист греко-малайзийского происхождения. Он известен своим мощной подачей, а также вспыльчивым и эксцентричным поведением на корте. Наивысшим достижением в его карьере является выход в финал Уимблдона в 2022 году (где он уступил Новаку Джоковичу), а также победа в парном разряде на Australian Open в том же году. Кирьос долгое время входил в топ-20 мирового рейтинга ATP. Из-за травм в последние сезоны он редко появлялся на корте, но остаётся одним из самых узнаваемых и медийных игроков современного тенниса, активно работая также в качестве комментатора и телеведущего.