Российского теннисиста Карловского дисквалифицировали на три года из-за допинга

Российский теннисист Евгений Карловский получил трёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых требований. Об этом говорится в материалах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отстранение спортсмена началось 29 июня 2026 года. Таким образом, на протяжении трёх лет Карловский не сможет участвовать в официальных соревнованиях.

РУСАДА связывает наказание сразу с несколькими нарушениями. В частности, речь идёт о несоблюдении требований по предоставлению информации о местонахождении спортсмена, а также о предоставлении документов медицинского характера, которые были признаны фальсифицированными.

Решение стало известно 7 августа — в день, когда Карловскому исполнилось 32 года.

За профессиональную карьеру российский теннисист трижды побеждал на турнирах серии ATP Challenger. Один из этих титулов он завоевал в одиночном разряде. Наивысшую позицию в мировом рейтинге ATP Карловский занимал в 2019 году. Тогда он значился на 211-м месте.

Ранее футболиста Антона Заболотного отстранили от профессионального футбола на шесть месяцев из-за допинга. История с положительной пробой началась в мае. Повторное тестирование специалисты агентства провели 23 июня. Теперь же по этому делу принято окончательное дисциплинарное решение. Однако спортсмен не унывает и уже присоединился к клубу Медиалиги «СКА-Ростов», которым руководит музыкант Баста.