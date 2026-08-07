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Регион
7 августа, 09:31

Отстранённый за допинг Заболотный перешёл в клуб Басты «СКА-Ростов»

Антон Заболотный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zabolotniy_anton

Антон Заболотный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zabolotniy_anton

Футболист Антон Заболотный продолжит карьеру в принадлежащем рэперу Басте клубе Медиалиги «СКА-Ростов». О переходе 35-летнего нападающего сообщила пресс-служба команды.

Шестимесячная дисквалификация футболиста не распространяется на матчи Медиалиги. Однако выходить за ростовский клуб в Кубке России он не сможет.

По словам адвоката Анны Анцелиович, срок наказания завершится в середине января. В конце июля «СКА-Ростов» пробился во второй раунд «пути регионов» Кубка страны.

Прошлый сезон Заболотный провёл в «Спартаке», сыграв 16 матчей без результативных действий. Ранее он становился чемпионом России с «Зенитом» и выигрывал Кубок страны с ЦСКА.

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Напомним, накануне Life.ru сообщил, что Заболотного дисквалифицировали на полгода за допинг. Сам форвард назвал решение справедливым и заявил, что начинает готовиться к продолжению карьеры.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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