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Регион
6 августа, 11:23

Экс-нападающего «Спартака» Заболотного дисквалифицировали на полгода за допинг

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Нападающего Антона Заболотного отстранили от профессионального футбола на шесть месяцев из-за допинга. Форвард сам рассказал об итогах заседания в своих соцсетях.

Спортсмен назвал вердикт справедливым. Он подчеркнул, что за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность.

Футболист добавил, что немедленно приступает к подготовке к продолжению карьеры. Он поблагодарил юристов и всех, кто оказывал ему поддержку.

История с положительной пробой началась в мае. Тогда игрока временно отстранили, но уже 30 апреля ограничения сняли, и РУСАДА допустило его к соревнованиям и тренировкам.

Сам Заболотный ранее заявлял, что никогда осознанно не употреблял запрещённые препараты. Он намеревался доказать свою невиновность.

Повторное тестирование специалисты агентства провели 23 июня. Теперь же по этому делу принято окончательное дисциплинарное решение.

Стало известно, как допинг мог попасть в организм футболиста «Спартака» Заболотного
Стало известно, как допинг мог попасть в организм футболиста «Спартака» Заболотного

Игроку 35 лет. Прошлый сезон он провёл в московском «Спартаке», выиграв с клубом Кубок России, и покинул команду 30 июня по истечении контракта.

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Никита Никонов
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