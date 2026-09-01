Стремление наладить диалог: В США раскрыли тайный смысл встречи Силуанова и Бессента

Переговоры глав финансовых ведомств России и США Антона Силуанова и Скотта Бессента на саммите министров финансов стран G20 демонстрируют стремление американской стороны наладить диалог с Москвой. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В материале подчёркивается, что подобные контакты являются редкостью. Однако они указывают на готовность Белого дома восстанавливать каналы связи высокого уровня с российской стороной.

При этом, как отмечает CNBC, возвращение России за стол переговоров вызвало негативную реакцию у чиновников из европейских стран. Европа выражает недовольство текущей повесткой.

На полях саммита министров финансов G20 в Эшвилле (штат Северная Каролина) состоялась первая личная встреча главы Минфина РФ Антона Силуанова и его американского коллеги Скотта Бессента. Стороны обсудили вопросы двустороннего финансового взаимодействия и сотрудничество в рамках «Большой двадцатки», причём американская сторона назвала переговоры продуктивными.Также в центре внимания оказался план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, при этом, по данным СМИ, Бессент дал понять, что экономическое сотрудничество невозможно до завершения конфликта.

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 прошла 31 августа в Эшвилле, Северная Каролина. Хозяева саммита — министр финансов США Скотт Бессент и глава ФРС Кевин Уорш — сделали акцент на обсуждении глобального экономического роста, проблем госдолга, банковского регулирования и энергетической безопасности, а впервые пригласив на встречу американских бизнес-лидеров, США продемонстрировали стремление укрепить взаимодействие с частным сектором.