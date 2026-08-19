Суд вернул экс-главу челябинского Роспотребнадзора Семёнова и его сына в СИЗО

Бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семёнова и его старшего сына Алексея снова отправили в следственный изолятор. Домашний арест продлился менее двух недель, сообщил источник URA.ru в судебной системе.

По информации собеседника агентства, 7 августа Центральный райсуд Челябинска заменил содержание под стражей на домашний арест. Прокуратура оспорила это решение, подав апелляционное представление. Уже 19 августа областной суд рассмотрел документ и вернул обоих фигурантов в изолятор.

Младшего представителя семьи взяли под стражу прямо в зале заседания. Старший на процесс не пришёл, поэтому конвой отправится за ним по адресу, где он отбывал домашний арест.

Уголовное дело против Семёновых возбудили в феврале. Тогда сотрудники ФСБ задержали отца и двух сыновей. По версии следствия, глава семьи фиктивно трудоустроил обоих на ЧЭМК — молодые люди не появлялись на рабочих местах, но стабильно получали зарплату. Младший из братьев позже уехал из страны и сейчас находится в розыске.

Позднее вскрылись и другие эпизоды. Генпрокуратура установила, что Анатолий Семёнов, будучи главным санитарным врачом региона, содействовал аффилированным компаниям в получении и исполнении контрактов. Схема приносила семье доход.

По иску надзорного ведомства в пользу государства обратили: шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков, 12 нежилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 автомобилей. Оспорить это решение Семёновым не удалось.