Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 12:33

Путин: Торговая инфраструктура России сохраняет устойчивость, несмотря на атаки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Торговая инфраструктура России продолжает работать эффективно и стабильно, несмотря на недавние террористические атаки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, отрасль сейчас работает в напряжённом режиме, однако справляется с поставленными задачами.

«Отмечу, что, несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво», — сказал Путин.

Президент отметил, что сотрудники сферы торговли продолжают выполнять работу в условиях повышенной нагрузки.

«Работа в напряжённом режиме, безусловно, проводится, но все, кто работают в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время», — подчеркнул российский лидер.

Путин: Государство поможет восстановить пострадавшие от ВСУ логистические хабы
Путин: Государство поможет восстановить пострадавшие от ВСУ логистические хабы

Таким образом, несмотря на возникающие вызовы, торговая система страны сохраняет стабильность и продолжает обеспечивать выполнение своих основных задач.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar