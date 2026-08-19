Путин: Торговая инфраструктура России сохраняет устойчивость, несмотря на атаки

Торговая инфраструктура России продолжает работать эффективно и стабильно, несмотря на недавние террористические атаки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, отрасль сейчас работает в напряжённом режиме, однако справляется с поставленными задачами.

«Отмечу, что, несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво», — сказал Путин.

Президент отметил, что сотрудники сферы торговли продолжают выполнять работу в условиях повышенной нагрузки.

«Работа в напряжённом режиме, безусловно, проводится, но все, кто работают в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время», — подчеркнул российский лидер.

Таким образом, несмотря на возникающие вызовы, торговая система страны сохраняет стабильность и продолжает обеспечивать выполнение своих основных задач.