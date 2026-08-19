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19 августа, 13:01

А избранник кто? Ксюша из «Моей прекрасной няни» сыграла свадьбу

Ирина Андреева из «Моей прекрасной няни» сыграла свадьбу на озере Комо

Обложка © кадр из сериала «Моя прекрасная няня», режиссер Артур Румынский и др.,сценарист Константин Наумочкин и др., © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / andreevairina

Обложка © кадр из сериала «Моя прекрасная няня», режиссер Артур Румынский и др.,сценарист Константин Наумочкин и др., © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / andreevairina

Актриса Ирина Андреева, запомнившаяся зрителям по роли младшей дочери Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», вышла замуж. О важном событии 32-летняя артистка рассказала в соцсетях, опубликовав снимок с кольцом на безымянном пальце.

Кольцо на пальце Ирины Андреевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iri.and

Кольцо на пальце Ирины Андреевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iri.and

Свадьбу сыграли на озере Комо в Италии. При этом имя и другие подробности об избраннике Андреева раскрывать не стала — свою личную жизнь она по-прежнему старается держать подальше от публики.

Широкую известность Андреевой принесла роль Ксюши Шаталиной в «Моей прекрасной няне». Однако после успеха сериала продолжать актёрскую карьеру она не стала.

Позднее Андреева переехала в Лондон и получила образование в King's College по специальности «Международная политика». С тех пор в крупных кино- и телепроектах она практически не появлялась.

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Ранее ещё одна звезда популярного российского сериала сменила статус. В июне Life.ru сообщал о свадьбе Мирославы Карпович, известной по «Папиным дочкам». Актриса также предпочла не раскрывать лишних подробностей личной жизни.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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