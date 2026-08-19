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19 августа, 14:15

Розовое платье и бриллианты: Mattel превратила Мэрилин Монро в новую Барби к 100-летию со дня рождения актрисы

Mattel выпустила новую Барби в образе Мэрилин Монро к её 100-летию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ barbie

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ barbie

Американская компания Mattel выпустила новую коллекционную Барби в образе Мэрилин Монро. Куклу приурочили к 100-летию со дня рождения легенды Голливуда.

Для игрушки выбрали один из самых узнаваемых нарядов актрисы — розовое платье из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Именно в нём Монро исполняла песню Diamonds Are a Girl's Best Friend.

Образ дополнили длинными перчатками и сверкающими украшениями. Дизайнеры также воспроизвели характерную причёску голливудской звезды. Новинка вошла в коллекционную линейку Barbie Signature. Над ней Mattel работала совместно с правообладателями наследия Мэрилин Монро.

Актриса родилась 1 июня 1926 года, поэтому в 2026-м поклонники по всему миру отмечают столетие со дня её рождения.

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К 100-летию Мэрилин Монро Life.ru вспоминал путь актрисы от Нормы Джин до одной из главных звёзд Голливуда. Среди картин, сделавших её мировой знаменитостью, были как раз «Джентльмены предпочитают блондинок», а также «Ниагара» и «Как выйти замуж за миллионера».

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Полина Никифорова
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