Розовое платье и бриллианты: Mattel превратила Мэрилин Монро в новую Барби к 100-летию со дня рождения актрисы

Американская компания Mattel выпустила новую коллекционную Барби в образе Мэрилин Монро. Куклу приурочили к 100-летию со дня рождения легенды Голливуда.

Для игрушки выбрали один из самых узнаваемых нарядов актрисы — розовое платье из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Именно в нём Монро исполняла песню Diamonds Are a Girl's Best Friend.

Образ дополнили длинными перчатками и сверкающими украшениями. Дизайнеры также воспроизвели характерную причёску голливудской звезды. Новинка вошла в коллекционную линейку Barbie Signature. Над ней Mattel работала совместно с правообладателями наследия Мэрилин Монро.

Актриса родилась 1 июня 1926 года, поэтому в 2026-м поклонники по всему миру отмечают столетие со дня её рождения.

К 100-летию Мэрилин Монро Life.ru вспоминал путь актрисы от Нормы Джин до одной из главных звёзд Голливуда. Среди картин, сделавших её мировой знаменитостью, были как раз «Джентльмены предпочитают блондинок», а также «Ниагара» и «Как выйти замуж за миллионера».