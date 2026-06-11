Люся Чеботина сравнила себя с Мэрилин Монро и Людмилой Гурченко

Певица Люся Чеботина ответила недоброжелателям, которые регулярно критикуют её в соцсетях. 29-летняя артистка заявила, что вместе с большим успехом почти всегда приходит хейт, особенно если артист выбивается из привычных рамок и не соответствует общественным ожиданиям.

В личном блоге Чеботина вспомнила Мэрилин Монро и Людмилу Гурченко. По её словам, Монро высмеивали за желание стать серьёзной актрисой, считая её слишком вульгарной и поверхностной, а Гурченко критиковали за лёгкость, смелые наряды, энергию и экстравагантность. Свой пост певица сопроводила фотографиями в образе Мэрилин.

Артистка также напомнила, что нападкам подвергались певцы Фредди Меркьюри, Элвис Пресли и даже композитор Пётр Чайковский. Меркьюри, по её словам, ругали за эпатаж и музыку, танцы Пресли называли вульгарными, а Чайковский, как написала Чеботина, ушёл из жизни с мыслью, что «Лебединое озеро» стало провалом. Певица подчеркнула: список звёзд, которых сначала не принимало общество, можно продолжать бесконечно.

Ранее Чеботина впервые намекнула на совместный быт с таинственным избранником. Звезда призналась, что любит готовить не одна, а вместе со своим молодым человеком. Имя возлюбленного артистка не раскрывает, но поклонники уже уверены: отношения у пары давно вышли за рамки обычных свиданий.