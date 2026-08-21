Время — деньги. Как рассчитать будущую пенсию и избежать недоплаты Оглавление Как рассчитать размер будущей пенсии Какие подводные камни могут быть при расчёте пенсии От чего зависит будущая пенсия Почему могут недоплатить пенсию Рассчитать будущую пенсию становится проще. При этом в ряде случаев возможны ошибки. Почему могут недосчитать пенсию и как повысить выплаты? 20 августа, 21:20 Юристы рассказали, что учесть при расчёте будущей пенсии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Как рассчитать размер будущей пенсии

В Социальном фонде России рассказали, что рассчитать размер будущей пенсии можно с помощью специального онлайн-калькулятора. Пенсионный калькулятор автоматически определяет заработанные коэффициенты и стаж. Таким образом можно заранее понять, сколько составят выплаты по старости, и при необходимости принять меры для увеличения будущей пенсии.

— С помощью сервиса можно указать наличие социально значимых периодов жизни, которые влияют на размер пенсии. Сюда относится, например, уход за ребёнком или пожилым человеком, служба в армии. Также можно сделать прогноз исходя из планов на трудовую деятельность. Например, планируется ли работать по найму или в качестве индивидуального предпринимателя. В итоге можно получить максимально точный прогноз размера пенсии, — отметили в СФР.

Можно даже подсчитать, пенсию в каком размере вы хотели бы получать и что для этого нужно сделать. Для этого нужно задать желаемый размер пенсии, а калькулятор покажет, сколько ещё лет необходимо работать и какую зарплату нужно получать.

Какие подводные камни могут быть при расчёте пенсии

Можно рассчитать не только пенсию, но и возможные варианты по её увеличению. Например, оценить, как можно самостоятельно повлиять на будущую пенсию. Допустим, если делать добровольные платежи, за счёт которых приобретаются дополнительный страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Нужно указать соответствующие параметры, а калькулятор скажет, в каком размере потребуется взнос.

— Пенсия зависит от зарплаты, но тут есть верхний потолок. И это стоит учесть. Так, в 2026 году для формирования 10 пенсионных баллов необходима зарплата около 248 тысяч рублей в месяц. Это до вычета НДФЛ (но не менее 2 миллионов 979 тысяч рублей за год). Речь идёт только об официальном доходе, с которого работодатель уплачивает страховые взносы, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что даже если человек зарабатывает больше, то получить более десяти пенсионных баллов за год не получится.

От чего зависит будущая пенсия

Страховая пенсия по старости состоит из страховой части и фиксированной выплаты к ней.

Чтобы вычислить размер будущей страховой пенсии, нужно знать продолжительность трудового стажа. В него входят не только годы, которые человек отработал. Учитываются и социально значимые периоды. Например, уход за ребёнком.

Важно знать размер зарплаты до вычета НДФЛ за каждый отработанный календарный год.

Имеет значение и год выхода на пенсию. Особенно если человек собирается выйти на пенсию позже, чем достигнет пенсионного возраста.

— При расчёте учитывается индивидуальный пенсионный коэффициент за каждый отработанный год и в целом — за всю трудовую жизнь, а также его стоимость на год выхода на пенсию. Что касается размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, то он установлен на год выхода на пенсию, — рассказала Елена Кузнецова.

Почему могут недоплатить пенсию

Елена Кузнецова отметила, что пенсию могут назначить в меньшем размере, если, например, будут утеряны какие-то необходимые документы. В частности, подтверждающие стаж работы. Это может произойти по вине недобросовестного работодателя или самого работника, если он трудился неофициально.

Также важно учесть, чтобы при расчётах не пропали социально значимые периоды. Допустим, время ухода за ребёнком или службы в армии.

Авторы Нина Важдаева