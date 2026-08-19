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19 августа, 15:08

В Петербурге задержали арестанта, сбежавшего из калининградской колонии

Обложка © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Обложка © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который два дня назад сбежал из колонии-поселения в Калининградской области, а при встрече с силовиками попытался оказать сопротивление. Беглеца обнаружили военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии.

В Санкт-Петербурге задержали беглеца из колонии. Видео © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Мужчину остановили во время патрулирования в районе станции метро «Приморская». Он показался росгвардейцам подозрительным, а проверка документов показала, что перед ними осуждённый, находившийся в розыске после побега.

Как уточнили в ведомстве, ранее мужчину приговорили к лишению свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Наказание он отбывал в колонии-поселении, откуда и скрылся двумя сутками ранее.

Задержание прошло не без сопротивления. Беглец попытался отбиться от военнослужащих, однако уйти ему не удалось. После этого мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Росгвардия регулярно задерживает разыскиваемых и нарушителей порядка в Петербурге. Так, в июле Life.ru писал о задержании на Васильевском острове мужчины, которого заподозрили в приставаниях к детям в ДК имени Кирова. Тогда нарушитель попытался спрятаться от прибывших росгвардейцев в женском туалете, но был задержан и передан полиции.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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