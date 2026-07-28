Египет выдал Узбекистану вора в законе Жору Ташкентского

Египет передал Узбекистану 54-летнего криминального авторитета Георгия Сорокина, известного как вор в законе Жора Ташкентский. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Узбекистана.

По данным издания, Сорокина задержали в Египте в июле по запросу МВД Узбекистана. Его обвиняют в вымогательстве, совершённом группой лиц.

Обстоятельства дела не раскрываются. При этом отмечается, что криминальная биография Сорокина насчитывает несколько судимостей.

Первый срок он получил ещё в СССР — в 1990 году его приговорили к 7 годам лишения свободы за грабёж. В колонии он неоднократно нарушал режим, однако в 1995 году вышел на свободу по амнистии, объявленной президентом Узбекистана.

В 1998 году Сорокина короновали в Москве воры Юлдаш Бостанлыкский, Дато Ташкентский и Рудик Бакинский. Позже он действовал на территории Узбекистана, Казахстана и России.

Его связывали с делами о разбоях, грабежах, вымогательствах, а также незаконном обороте оружия и наркотиков.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 54-летнего вора в законе Юсифа Алиева, который находился в международном розыске с 2008 года. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, за что может грозить до 15 лет лишения свободы. Ранее Алиева уже задерживали в Москве во время сходки криминальных авторитетов.