Египет выдал Узбекистану вора в законе Жору Ташкентского
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Египет передал Узбекистану 54-летнего криминального авторитета Георгия Сорокина, известного как вор в законе Жора Ташкентский. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Узбекистана.
По данным издания, Сорокина задержали в Египте в июле по запросу МВД Узбекистана. Его обвиняют в вымогательстве, совершённом группой лиц.
Обстоятельства дела не раскрываются. При этом отмечается, что криминальная биография Сорокина насчитывает несколько судимостей.
Первый срок он получил ещё в СССР — в 1990 году его приговорили к 7 годам лишения свободы за грабёж. В колонии он неоднократно нарушал режим, однако в 1995 году вышел на свободу по амнистии, объявленной президентом Узбекистана.
В 1998 году Сорокина короновали в Москве воры Юлдаш Бостанлыкский, Дато Ташкентский и Рудик Бакинский. Позже он действовал на территории Узбекистана, Казахстана и России.
Его связывали с делами о разбоях, грабежах, вымогательствах, а также незаконном обороте оружия и наркотиков.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 54-летнего вора в законе Юсифа Алиева, который находился в международном розыске с 2008 года. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, за что может грозить до 15 лет лишения свободы. Ранее Алиева уже задерживали в Москве во время сходки криминальных авторитетов.
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