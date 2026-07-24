«Корона» не спасла: В Москве задержали вора в законе Торчика

В Москве задержали 65-летнего вора в законе Нугзара Торчинаву, известного в криминальных кругах как Торчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Прайм Крайм».

По данным издания, сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из МУРа заподозрили его в вымогательстве 450 тыс. рублей в составе группы. Торчинава получил статус вора в законе в 1980 году. Как отмечает канал, он считается одним из представителей «сухумской» криминальной группы.

После его задержания в Москве из представителей этого круга на свободе, по данным издания, остался только Отари Кварацхелия по прозвищу Кимо. При этом Торчик получил статус раньше него — на 2 года.

В криминальной среде имя Торчинавы стало известно ещё в конце 1980-х годов. Тогда он участвовал в расширении влияния кавказских преступных группировок сначала в центральных регионах СССР, а затем и в других частях страны. За последние 20 лет Торчинава несколько раз отбывал наказание и провёл в заключении более 10 лет. В случае признания вины по новому делу ему может грозить очередной срок.

В Санкт-Петербурге задержали 54-летнего вора в законе Юсифа Алиева, который находился в международном розыске с 2008 года. По данным «Коммерсанта», мужчину разыскивали в том числе по делу об убийстве двух и более человек. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, по этой статье может грозить до 15 лет лишения свободы.