В Петербурге задержали вора в законе Юсифа Алиева, которого искали с 2008 года

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге 54-летнего вора в законе Юсифа Алиева, который находился в международном розыске с 2008 года. Его разыскивали по нескольким статьям, включая убийство двух и более человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в ГУ МВД России по городу.

Юсифа Алиева задержали утром 9 июня в доме на набережной Макарова. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. По этой статье мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. Другие подробности задержания источник издания не привёл.

В марте 2009 года Алиева уже задерживали в Москве вместе с ещё тремя ворами в законе. Тогда силовики провели операцию во время сходки в одном из ресторанов. Правоохранители проверяли их причастность к вымогательствам и похищениям людей.

Ранее осторожность и выстроенные связи не помогли криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканову) по кличке Шишкан избежать пожизненного приговора по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие и суд установили, что он занимал высшее положение в преступной структуре и контролировал деятельность ряда группировок, действовавших в Раменском округе и соседних территориях. В материалах дела фигурируют эпизоды, связанные с убийствами, давлением на предпринимателей и конфликтами за земельные и финансовые ресурсы.