Hyundai зарегистрировала в России 11 товарных знаков

Южнокорейский автогигант Hyundai зарегистрировал в России 11 товарных знаков, следует из данных Роспатента. Среди них — название премиального автомобильного бренда Genesis.

Знак Genesis получил регистрацию по третьему классу Международной классификации товаров и услуг. В него, в частности, входят аромадиффузоры для автомобилей. В российской базе также появились два варианта логотипа Hyundai Certified, пять одноимённых товарных знаков и ещё три логотипа компании, зарегистрированных по разным классам МКТУ.

Все заявки Hyundai Motor Company подала из Южной Кореи в июле и августе 2025 года. Срок действия зарегистрированных обозначений рассчитан до 2035-го. Само оформление прав на бренды не означает автоматического возвращения компании на российский рынок.

Весной этого года уже сообщалось, что автогигант Toyota, а также корейские компании Hyundai и Kia оформили в Роспатенте товарные знаки наименований своих моделей. Японский производитель зарегистрировал названия Auris, Venza и C+pod. Kia закрепила за собой бренд Kia X-Line, а её конкурент — имя Centennial. Срок действия всех патентов составляет десять лет.