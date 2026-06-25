Выпуск Solaris на бывшем заводе Hyundai в Петербурге полностью остановлен

Проект по выпуску автомобилей Solaris на базе легковушек Hyundai и Kia на петербургском заводе «АГР-холдинг» завершён. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в компании.

По данным издания, производство этих автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 2026 году так и не стартовало. Дилерам, как утверждается, продолжали поставлять машины из партий, собранных в 2025 году. Собеседники газеты отмечают, что сейчас на площадке готовят запуск сборки автомобилей китайского бренда Omoda, который входит в структуру Chery. Точные сроки начала производства пока не называются.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов сообщил, что поставки автомобилей Solaris дилерам продолжаются, однако речь идёт о складских остатках. По его оценке, имеющихся запасов у дистрибьютора может хватить примерно до октября — ноября, после чего возможен переход к новому модельному ряду.

Как сообщалось в конце прошлого года, производство моделей Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX с механической коробкой передач на петербургском автозаводе Solaris (ранее известном как Hyundai) временно останавливалось. Причиной приостановки назывались трудности с поставками комплектующих. Производство так и не возобновилось.