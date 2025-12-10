В России приостановили выпуск популярных моделей Solaris из-за дефицита запчастей

Производство моделей Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX с механической коробкой передач на петербургском автозаводе Solaris (ранее известном как Hyundai) временно остановлено. Эти автомобили являются аналогами Hyundai Creta, Kia Rio и Rio X соответственно. По информации Telegram-канала Mash, причиной приостановки, которая продлится как минимум до апреля 2026 года, стали трудности с поставками комплектующих.

Цены на оставшиеся автомобили корейского производства значительно выросли. Например, седан Solaris KRS (аналог Kia Rio) в базовой комплектации «комфорт» с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач теперь стоит 2,29 млн рублей, что на 17% дороже прежней цены в 1,96 млн. Хэтчбеки Solaris KRX (Rio X) в комплектациях «комфорт» и «люкс» подорожали до 2,29 и 2,39 млн рублей соответственно, увеличившись на 330 и 410 тысяч рублей. Кроссоверы Solaris HC (Hyundai Creta) в версиях «прайм» и «классик» теперь оцениваются в 2,39 и 2,49 млн рублей.

Представители завода Solaris подтвердили остановку производства, но опровергли проблемы с комплектующими, заявив, что это связано с переориентацией на более дорогие комплектации, цены на которые остались прежними.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал повышение цен на автомобили Lada. Он объяснил это решение объективным ростом себестоимости производства, который больше не позволяет удерживать прежний уровень цен. Соколов отметил, что предыдущая индексация в январе 2025 года составила менее двух процентов, что значительно отставало от официальной инфляции. По его словам, дальнейшее сдерживание цен стало невозможным.