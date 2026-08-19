Несовершеннолетнюю травят из-за слитого интимного видео с тусовки в Казани, в дело вмешалась Мизулина

Видео с подростковой вечеринки с изнасилованием в одном из коттеджей Казани массово распространяются по социальным сетям. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сославшись на многочисленные обращения подписчиков.

По поступившей ей информации, на записях присутствует несовершеннолетняя девочка. В разных сообщениях утверждается, что ей менее 16 лет. Обстоятельства произошедшего и точный возраст подростка официально не подтверждены.

«По публикуемым кадрам до конца не ясно, было ли совершено изнасилование группой лиц или нет», — написала Мизулина.

Она добавила, что девочка выглядит напуганной и после распространения записей столкнулась с массовой травлей. В социальных сетях появились страницы, которые якобы ведутся от её имени, а также неподтверждённые сообщения о беременности подростка.

Авторы жалоб утверждают, что вечеринка состоялась около полутора месяцев назад. По их сведениям, другим участникам инцидента от 13 до 16 лет. В отдельных обращениях также говорится, что несовершеннолетнюю могут убеждать оправдывать действия подростков.

Мизулина попросила Следственный комитет проверить эту информацию, установить обстоятельства случившегося и принять меры для прекращения распространения материалов с участием несовершеннолетней. На момент публикации официальных сообщений от правоохранительных органов не поступало.

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