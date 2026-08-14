Российские фанаты корейской группы завалили Мизулину просьбами спасти уволенного фронтмена

Российские фанаты корейской рок-группы Xdinary Heroes завалили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину с просьбой помочь вернуть в коллектив его лидера и барабанщика Гу Гониля. Звукозаписывающая компания JYP Entertainment исключила музыканта из состава после скандала с аудиозаписями, на которых, он, предположительно, нелестно отзывается о поклонниках.

Россияне начали писать Мизулиной и просить её предать ситуацию огласке. В чате они объяснили, что не ждут от главы ЛБИ поездки в Южную Корею и вмешательства в конфликт, а рассчитывают только на публичное внимание к проблеме.

«Короче, ситуация требует огласки в любом случае. Фандом в отчаянии, и он пытается достичь её хоть как-то!», — написали поклонники.

Мизулина ответила на просьбы с юмором: «Если прочитаете весь список литературы на лето, я подпишу эту вашу петицию».

Xdinary Heroes — южнокорейская рок-группа, сформированная в 2021 году подразделением Studio J лейбла JYP Entertainment и дебютировавшая 6 декабря с синглом Happy Death Day; коллектив, название которого происходит от сокращения фразы «Extraordinary Heroes», выделяется на K-pop сцене тем, что все шесть участников (Гониль, Джуён, Гаон, O.de, Джун Хан и Джуён) играют на живых инструментах, создавая звучание на стыке альтернативного и поп-рока и активно участвуя в написании и продюсировании собственного материала.

В начале августа разразился скандал вокруг Гу Гониля, лидера и барабанщика группы Xdinary Heroes: неизвестная, представившаяся его бывшей девушкой, опубликовала в Сети личные записи разговоров, где он якобы использует грубые выражения и нелестно отзывается о фанатах и коллегах по группе. Реакция JYP Entertainment последовала незамедлительно — 13 августа было объявлено о расторжении контракта с музыкантом и его уходе из коллектива. Позднее Гониль подтвердил подлинность записей, но уточнил, что его резкие высказывания были вызваны тяжёлым психологическим состоянием из-за травли и преследований со стороны некоторых агрессивных фанатов (сасэн), а не были адресованы всем поклонникам группы.

Ранее участник группы BTS рассказал о снижении слуха в правом ухе до 30%. По словам V (настоящее имя — Ким Тхэхён), он регулярно принимает назначенные препараты и посещает больницу, однако полностью восстановить слух пока не удалось.