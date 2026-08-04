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4 августа, 09:31

«Давай нуди, скуф»: Мизулина назвала Shaman дедом из-за недовольства её блогом

Мизулина назвала SHAMAN скуфом во время прогулки в центре Москвы

Екатерина Мизулина назвала Shaman скуфом. Обложка © Telegram /Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина назвала Shaman скуфом. Обложка © Telegram /Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина в шутку назвала своего мужа, певца Shaman (Ярослав Дронов), скуфом во время совместной прогулки по центру Москвы. Видеозапись разговора глава Лиги безопасного интернета выложила в Telegram-канал.

Екатерина Мизулина назвала Shaman скуфом. Видео © Telegram /Екатерина Мизулина

На кадрах исполнитель выразил недовольство тем, что супруга снимает происходящее для своего блога. Ярослав Дронов отметил, что им редко удаётся проводить время вместе, и попросил не создавать контент в моменты личного досуга.

«Давай нуди, скуф», — ответила мужу Мизулина, а к видео добавила, что «дед разбушевался».

«Время смелых шагов»: Shaman сжёг знаменитые кожаные штаны в русской печи
«Время смелых шагов»: Shaman сжёг знаменитые кожаные штаны в русской печи

Ранее сообщалось, что Shaman и Екатерина Мизулина сыграли свадьбу в обстановке строжайшей секретности в столичном ресторане «Большой» на Петровке. Окна заведения были плотно занавешены, чтобы избежать внимания посторонних, а праздник сделали максимально камерным, пригласив лишь 30 гостей. Их рассадили за два длинных стола, украсив зал множеством пионов, но отказавшись от масштабных шоу, фотозон и сцены. Для приглашённых подали закуски, мясные позиции, салаты и элитный алкоголь из основного меню. Единственным приглашённым артистом вечера стал Григорий Лепс, выступивший без официальной программы.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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