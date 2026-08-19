Совладелец «Ералаша» не стал комментировать иск сына Грачевского
Аркадий Григорян. Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов
Совладелец «Ералаша» Аркадий Григорян отказался комментировать иск Максима Грачевского, который требует взыскать с него более 39 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Извините, я отказываюсь это комментировать», — сказал Григорян в ответ на вопрос агентства о судебном разбирательстве.
Напомним, Максим Грачевский — сын и один из наследников бывшего художественного руководителя киножурнала Бориса Грачевского. Он обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Григоряна задолженность в размере 39 млн рублей. Заявление поступило 7 августа, а рассмотрение дела назначено на ноябрь. Детали дела не раскрываются.
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