«Что это так странно щёлкает?» Как не взорваться в ванной вместе с водонагревателем

Неисправный водонагреватель способен разорваться из-за перегрева и высокого давления, превратив части корпуса в опасные осколки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по безопасности Игорь Иванов после ЧП с жительницей Балашихи, серьёзно повредившей глаз при взрыве прибора.

Одна из главных причин аварии — отказ терморегулятора или датчика давления. В таком случае ТЭН не отключается вовремя, вода превращается в пар, а внутри корпуса стремительно нарастает давление.

«Он не рассчитан на удержание пара под высоким давлением. Происходит мгновенный разрыв оболочки, который с огромной скоростью выбрасывает раскалённые осколки», — объяснил специалист.

Определить виновника можно только после экспертизы. Ответственность производителя возможна при заводском браке, отсутствии аварийной защиты или использовании неподходящих материалов. Однако причиной ЧП бывает и вмешательство владельцев: некоторые снимают клапаны, продолжают пользоваться техникой при запахе плавящегося пластика, странных звуках или сбоях дисплея.

При первых признаках неисправности устройство следует обесточить и показать мастеру. Эксперт также советует выбирать сертифицированные модели, не экономить на защитных системах, регулярно обслуживать технику и сохранять документы о покупке.

Ранее в Балашихе купленный всего за неделю до ЧП проточный водонагреватель взорвался прямо перед лицом хозяйки. Женщина получила тяжёлую травму глаза и перелом глазницы, а врачи также заподозрили отслойку сетчатки и повреждение зрительного нерва.