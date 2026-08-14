«Я подумала, что ослепла»: В Подмосковье водонагреватель взорвался перед лицом девушки

В Балашихе у жительницы многоквартирного дома перед лицом взорвался водонагреватель, купленный всего за неделю до инцидента. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА со слов самой пострадавшей.

В Балашихе водонагреватель взорвался перед лицом девушки. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Девушка рассказала, что прибор китайского производства обошёлся ей в 4,5 тысячи рублей. До аварии он функционировал без нареканий, с его помощью регулярно мыли двух маленьких детей. В день ЧП на дисплее устройства перестала отображаться температура. Хозяйка покрутила вентиль, однако реакции не последовало. Сразу после того как она перекрыла подачу воды, аппарат разорвало.

В Балашихе водонагреватель взорвался перед лицом девушки. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В квартире моментально погас свет. Пострадавшая поначалу решила, что потеряла зрение. Позже выяснилось, что осколок пластика прошёл по касательной и разорвал ткани нижнего века. Женщина считает, что избежала более серьёзных последствий лишь потому, что стояла к нагревателю боком.

Сейчас она находится в больнице. Медики диагностировали сильнейшую контузию глаза, обширный отёк, кровоизлияние в стекловидное тело и перелом глазницы без смещения. Кроме того, у пациентки подозревают отслойку сетчатки и повреждение зрительного нерва.

Полностью оценить состояние пострадавшего глаза врачи пока не могут. На ультразвуковом исследовании всё выглядит нечётко, будто через плёнку, поэтому первоочередной задачей остаётся снятие отёка и лечение кровоизлияний.

После случившегося девушка связалась с продавцом устройства. Сам водонагреватель планируется передать на экспертизу для установления точных причин взрыва.

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