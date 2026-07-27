Взорвался от уведомлений: Москвич едва не лишился рук из-за перегретого айпада

В Москве у 28-летнего парня взорвался планшет iPad, оставив в руках множество порезов. Об инциденте сообщает SHOT.

В Москве у 28-летнего парня взорвался планшет iPad. Видео © Telegram /SHOT

Молодой человек почувствовал в комнате резкий запах гари, после чего раздался громкий треск. Взорвался гаджет, лежавший рядом с ним. Когда владелец открыл чехол, в его ладони впились разлетевшиеся куски стекла. По словам пострадавшего, экран раскалился в месте воздушной прослойки между стеклом и матрицей. Причиной перегрева, предположительно, стал непрекращающийся поток уведомлений от социальных сетей, так как в течение дня устройство не использовали.

В Москве у 28-летнего парня взорвался планшет iPad. Фото © Telegram /SHOT

Обращаться за профессиональной медицинской помощью москвич не стал, решив самостоятельно извлечь из кожи крошечные осколки. К самому устройству он больше не притрагивается, поскольку планшет продолжает дымиться и источать запах горелого.

Ранее сообщалось, что в Волгограде смартфон Honor 90, купленный на маркетплейсе, взорвался прямо в руках у местной жительницы. По её словам, телефон стоимостью 30 тысяч рублей внезапно заискрился во время использования. Женщине чудом удалось оттолкнуть находившегося рядом трёхлетнего ребёнка, но сама она получила ожог руки. Горящий аппарат продолжал дымить и повторно взорвался, пока хозяйка бежала с ним в ванную, чтобы бросить в воду. Дым был настолько сильным, что в квартиру сбежались соседи, приняв случившееся за пожар.