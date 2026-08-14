Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Петербурге, пострадал мужчина

Взрыв самогонного аппарата произошёл в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадал мужчина, который занимался изготовлением самогона, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В квартире выбило окно, а на кухне возникло возгорание.

Пожар удалось быстро потушить, уточнил собеседник агентства. Пострадавшего с ожогами доставили в медицинское учреждение.

Ранее на юге Санкт-Петербурга произошёл смертельный пожар, унёсший жизни двух малолетних детей. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире на Будапештской улице, где проживала многодетная семья под опекой бабушки.