Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Петербурге, пострадал мужчина
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Взрыв самогонного аппарата произошёл в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадал мужчина, который занимался изготовлением самогона, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В квартире выбило окно, а на кухне возникло возгорание.
Пожар удалось быстро потушить, уточнил собеседник агентства. Пострадавшего с ожогами доставили в медицинское учреждение.
Ранее на юге Санкт-Петербурга произошёл смертельный пожар, унёсший жизни двух малолетних детей. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире на Будапештской улице, где проживала многодетная семья под опекой бабушки.
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