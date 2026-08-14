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14 августа, 04:54

Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Петербурге, пострадал мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio

Взрыв самогонного аппарата произошёл в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадал мужчина, который занимался изготовлением самогона, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В квартире выбило окно, а на кухне возникло возгорание.

Пожар удалось быстро потушить, уточнил собеседник агентства. Пострадавшего с ожогами доставили в медицинское учреждение.

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Артём Гапоненко
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