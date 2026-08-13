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13 августа, 07:46

В Петербурге 8-летняя девочка попала под колёса Ford Fusion во дворе дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Восьмилетняя девочка попала под колёса Ford Fusion во дворе дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. После наезда ребёнок смог самостоятельно подняться и добраться до лавочки. Кадры ЧП записала камера домофона.

Ford Fusion сбил 8-летнюю девочку. Видео © 78.ru

Авария произошла вечером возле дома № 3, корпус 1, сообщает 78.ru. По данным издания, водитель сразу остановился и вышел к девочке, на помощь также подошли очевидцы. На место приехали сотрудники ДПС и реанимационная бригада.

Местные жители утверждают, что этот двор давно стал опасным для пешеходов. После ремонта асфальта там исчезли «лежачие полицейские», а с открытием торгового центра «Голливуд» поток машин через территорию заметно вырос.

Пятилетний ребёнок погиб под колёсами мусоровоза в Ингушетии
Пятилетний ребёнок погиб под колёсами мусоровоза в Ингушетии

Похожая трагедия произошла 11 августа в Дагестане, где автомобиль сбил двух девочек. Семилетний ребёнок погиб по дороге в больницу, а 11-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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