Пятилетний ребёнок погиб под колёсами мусоровоза в Ингушетии
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Пятилетний ребёнок погиб под колёсами мусоровоза во дворе многоквартирного дома в Магасе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Госавтоинспекции МВД по Ингушетии.
Трагедия произошла вечером 7 августа на улице Дахгильгова, однако известно о ней стало только сейчас. По данным дорожной полиции, водитель КамАЗа выезжал со двора и наехал на ребёнка 2021 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге мусоровоз, двигавшийся задним ходом во дворе жилого дома, насмерть сбил 88-летнюю женщину. По факту аварии возбудили уголовное дело.
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