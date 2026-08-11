Пятилетний ребёнок погиб под колёсами мусоровоза в Ингушетии

Пятилетний ребёнок погиб под колёсами мусоровоза во дворе многоквартирного дома в Магасе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Госавтоинспекции МВД по Ингушетии.

Трагедия произошла вечером 7 августа на улице Дахгильгова, однако известно о ней стало только сейчас. По данным дорожной полиции, водитель КамАЗа выезжал со двора и наехал на ребёнка 2021 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге мусоровоз, двигавшийся задним ходом во дворе жилого дома, насмерть сбил 88-летнюю женщину. По факту аварии возбудили уголовное дело.