Августовский компост: Октябрина Ганичкина назвала 5 строго запрещённых для ямы вещей

Компостная яма — полезная вещь на дачном участке, но важно знать, какие отходы подходят для неё, а какие могут навредить будущим посадкам. В августе, когда созревает урожай и на участке скапливается много растительных остатков, этот вопрос становится особенно актуальным. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина в беседе с Life.ru рассказала, что можно отправлять в компост, а какие отходы лучше утилизировать другим способом.

Сейчас компост делают редко. Но если разобраться, ограничений немного: нельзя класть стекло, химию и больные растения. В основном используют только траву: скошенный газон или выполотые сорняки. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

При этом с растениями из теплицы нужно быть особенно осторожными. Помидоры с фитофторозом, огурцы с прикорневой гнилью или мучнистой росой в компост закладывать нельзя. По словам агронома, такие растительные остатки лучше сжигать. Перед этим необходимо обработать саму теплицу фунгицидами и инсектицидами, после чего растения можно вынести и сжечь в железной бочке, установленной на кирпичах. Бочку следует прикрыть крышкой с отверстиями. Разводить открытый огонь на дачном участке при этом нельзя.

Для компоста подходят многие пищевые отходы: картофельные очистки, яичная скорлупа, спитой чай и кофейная гуща. Можно использовать даже воду после мытья мяса. Однако слишком пахучие отходы способны привлечь мышей и крыс. Поэтому после добавления жидких отходов их следует присыпать землёй, торфом, опилками или стружкой, чтобы уменьшить запах. В компост также можно отправлять опавшие листья.

Главное правило касается сорняков: не стоит закладывать в компост растения с семенами, поскольку они способны сохранять всхожесть несколько лет. Сорняки лучше убирать и отправлять в компост до цветения.

Качественный компост, по словам Ганичкиной, представляет собой однородную рассыпчатую массу без различимых волокон и корней. Если в ней остаются неперегнившие корешки, такой компост может представлять опасность для здоровых растений. Хорошо перепревшая органика должна напоминать однородную почвосмесь.

Вносить компост агроном рекомендует весной, перед перекопкой грядок: его распределяют по поверхности и затем перекапывают землю. Осенью Ганичкина делать этого не советует, поскольку, по её словам, осадки и талые воды могут вымывать питательные вещества, из-за чего растения не получат их в нужном количестве.

«Самое ценное в компосте — это растительная основа. А из теплицы, повторюсь, ничего туда добавлять не стоит. Лучше используйте траву и сорняки, которых за лето скапливается очень много, но только до появления семян», — резюмировала Ганичкина.

Ранее Life.ru писал, что август — время важных работ в саду и огороде: сбора урожая, обрезки растений и подготовки почвы. В конце лета дачникам также рекомендуют заняться подготовкой освободившихся грядок и планированием посадок на следующий сезон.