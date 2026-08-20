В РАН объяснили решение не извлекать останки из саркофага Дмитрия Донского

Специалисты Института археологии РАН решили не извлекать останки великого князя Дмитрия Донского из обнаруженного в Кремле саркофага. Учёные считают, что сохранение захоронения позволит будущим поколениям исследователей провести новые работы с более современными технологиями.

О решении рассказал врио директора Института археологии РАН, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров. По его словам, сейчас главная задача специалистов – максимально бережно сохранить историческую находку.

«В этих случаях нам важнее сохранить останки, которые могут возвращаться будущему поколению археологов, когда, скажем, реконструкция лица по черепу не потребует извлечения», – заявил Макаров.

Саркофаг Дмитрия Донского обнаружили в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Вместе с ним специалисты нашли ещё два захоронения великих князей. Антропологическое исследование подтвердило подлинность останков, которые связывают с Дмитрием Донским. По данным специалистов, сохранность мощей оценивается как хорошая, при этом отсутствует только левая пяточная кость.

Дмитрий Донской вошёл в историю как московский и владимирский князь, объединивший русские земли вокруг Москвы. Его имя прежде всего связано с победой в Куликовской битве 1380 года.

Ранее Life.ru писал, что после обнаружения саркофага Дмитрия Донского часть мощей князя была помещена в специальные ковчеги. По благословению патриарха Кирилла их планировали использовать как святыню, в том числе для передачи военнослужащим. Захоронение обнаружили во время противоаварийных работ в Архангельском соборе, когда реставраторы вскрыли древние конструкции под полом храма.