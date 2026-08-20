Google заставит ждать 24 часа перед установкой некоторых APK на Android

Google начал внедрять на Android новый порядок установки приложений от непроверенных разработчиков. При попытке установить такой APK пользователю теперь необходимо пройти дополнительную процедуру, включающую перезапуск смартфона и 24-часовую паузу, сообщил портал Android Authority.

Для активации установки потребуется открыть настройки разработчика, разрешить приложения от непроверенных разработчиков и перезагрузить смартфон. После перезагрузки устройства нужно подождать сутки, а затем снова подтвердить разрешение. После этого возможность установки можно включить на семь дней или бессрочно.

В Google объяснили нововведение стремлением защитить пользователей от мошенничества и вредоносных программ. При этом новый механизм распространяется постепенно, поэтому пока он доступен не на всех устройствах.

Ранее специалисты антивирусной лаборатории Dr.Web выявили новое семейство вредоносных программ для Android, которое распространялось в том числе через официальный магазин приложений Xiaomi GetApps. Речь идёт о троянах семейства Android.Phantom, использующих заражённые смартфоны для скрытой накрутки рекламных кликов и других нелегальных действий.