Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 23:47

Google заставит ждать 24 часа перед установкой некоторых APK на Android

Google ввёл обязательную 24-часовую паузу для установки APK-файлов на Android

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Google начал внедрять на Android новый порядок установки приложений от непроверенных разработчиков. При попытке установить такой APK пользователю теперь необходимо пройти дополнительную процедуру, включающую перезапуск смартфона и 24-часовую паузу, сообщил портал Android Authority.

Для активации установки потребуется открыть настройки разработчика, разрешить приложения от непроверенных разработчиков и перезагрузить смартфон. После перезагрузки устройства нужно подождать сутки, а затем снова подтвердить разрешение. После этого возможность установки можно включить на семь дней или бессрочно.

В Google объяснили нововведение стремлением защитить пользователей от мошенничества и вредоносных программ. При этом новый механизм распространяется постепенно, поэтому пока он доступен не на всех устройствах.

«Обновить браузер» и отдать всё хакерам: Android-смартфоны атакует новый шпионский вирус, который может всё
«Обновить браузер» и отдать всё хакерам: Android-смартфоны атакует новый шпионский вирус, который может всё

Ранее специалисты антивирусной лаборатории Dr.Web выявили новое семейство вредоносных программ для Android, которое распространялось в том числе через официальный магазин приложений Xiaomi GetApps. Речь идёт о троянах семейства Android.Phantom, использующих заражённые смартфоны для скрытой накрутки рекламных кликов и других нелегальных действий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Google
  • android
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar