«Обновить браузер» и отдать всё хакерам: Android-смартфоны атакует новый шпионский вирус, который может всё

Шпионское приложение DragonDoll атаковало Android-смартфоны пользователей более чем в 36 странах, включая Россию. Об этом сообщили специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies.

Вредоносная программа маскируется под обновление браузера Google Chrome. Пользователю предлагают скачать его с поддельного сайта, после чего приложение запрашивает расширенные разрешения. Получив доступ, DragonDoll может считывать данные со смартфона, фиксировать нажатия и похищать личную информацию, включая переписки в мессенджерах.

«DragonDoll даёт злоумышленникам почти полный контроль над устройством жертвы и ворует данные, в том числе переписки в мессенджерах», — отметили специалисты.

В Positive Technologies также заявили, что вредоносная программе защищена от обратного анализа, что усложняет её исследование и обнаружение на устройстве.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года российские банки получат новый признак для выявления подозрительных переводов. Если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО, операцию должны будут приостановить. Как сообщал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, реагировать на такие случаи будут не только банки, но и телекоммуникационные компании, участвующие в переводах.