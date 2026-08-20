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Регион
20 августа, 00:13

Собянин: Силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Силы противовоздушной обороны продолжают активную защиту Московского региона от налёта украинских беспилотников. С полуночи 20 августа было уничтожено восемь дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности пока неизвестны.

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Артур Лапсаков
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