Собянин: Силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников
Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko
Силы противовоздушной обороны продолжают активную защиту Московского региона от налёта украинских беспилотников. С полуночи 20 августа было уничтожено восемь дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности пока неизвестны.
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