За день системы ПВО сбили 438 украинских БПЛА над регионами России

За минувший день российские системы ПВО сбили 438 украинских беспилотников самолётного типа над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«[БПЛА] перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы.