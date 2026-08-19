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19 августа, 17:38

За день системы ПВО сбили 438 украинских БПЛА над регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день российские системы ПВО сбили 438 украинских беспилотников самолётного типа над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«[БПЛА] перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

ПВО за сутки уничтожила 965 дронов и 11 авиабомб ВСУ в зоне СВО
ПВО за сутки уничтожила 965 дронов и 11 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы.

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Матвей Константинов
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