За день системы ПВО сбили 438 украинских БПЛА над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день российские системы ПВО сбили 438 украинских беспилотников самолётного типа над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.
«[БПЛА] перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы.
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