Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 965 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Основную часть перехваченных воздушных целей составили БПЛА — всего расчёты поразили 965 аппаратов. Кроме того, противовоздушная оборона сбила 11 управляемых авиационных бомб ВСУ.

Эти показатели вошли в суточную сводку российского военного ведомства о ходе спецоперации. Таким образом, за отчётный период средства ПВО отражали атаки с применением как беспилотников, так и управляемых авиационных боеприпасов.

Также Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Водянское в ДНР. Он находится в районе Доброполья на северо-западе республики.