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Регион
19 августа, 09:40

ПВО за сутки уничтожила 965 дронов и 11 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 965 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Основную часть перехваченных воздушных целей составили БПЛА — всего расчёты поразили 965 аппаратов. Кроме того, противовоздушная оборона сбила 11 управляемых авиационных бомб ВСУ.

Эти показатели вошли в суточную сводку российского военного ведомства о ходе спецоперации. Таким образом, за отчётный период средства ПВО отражали атаки с применением как беспилотников, так и управляемых авиационных боеприпасов.

Российская ПВО отразила массированный ночной налёт украинских дронов
Российская ПВО отразила массированный ночной налёт украинских дронов

Также Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Водянское в ДНР. Он находится в районе Доброполья на северо-западе республики.

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Полина Никифорова
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